Sant'Antimo ko ad Avellino, esonerato coach Patrizio Squadra al vice Maggio, poi il nome del sostituto. Il consiglio direttivo: "Non ci sono più alibi"

All'indomani della sconfitta rimediata ad Avellino, la Partenope Sant'Antimo ha deciso di sollevare Enzo Patrizio dall'incarico di primo allenatore del club. Esonero per il tecnico dopo una sconfitta e quattro sconfitte nell'avvio di regular season, nel girone D1 di Serie B: "La PSA comunica di aver sollevato Vincenzo Patrizio dall’incarico di allenatore della prima squadra. - si legge nella nota della società - La società, riconoscendo a coach Patrizio di aver contribuito in maniera determinante allo sviluppo del progetto sportivo Partenope Sant’Antimo con una serie di successi che ci ha portato dalla C regionale ai vertici del campionato di Serie B, lo ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in questi anni e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. La squadra è provvisoriamente affidata al secondo Paolo Maggio, la PSA comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore".

La nota del Consiglio Direttivo: "L’esonero di coach Enzo Patrizio rappresenta una decisione sofferta ma inevitabile in un momento molto difficile della nostra stagione.Siamo costretti a dare una scossa a tutto l’ambiente per invertire il pericoloso trend negativo venutosi a creare nelle ultime settimane. Paga l’allenatore, come purtroppo spesso accade in questi casi, ora tocca alla squadra dimostrare il proprio valore, non ci sono più alibi”.