Basket Serie A2, Napoli ko a Forlì: 89-80 La Unieuro vince: 8/8 ed è capolista imbattuta. Napoli ha 16 punti, ma con due gare perse

La Gevi Napoli va ko nel big match del girone rosso di Serie A2. La Unieuro Forlì supera gli azzurri con il punteggio di 89-80 nel match valido per la dodicesima giornata. Napoli cede il passo ai padroni di casa nel terzo quarto e Forlì ha la capacità di confermare il divario per il +9 finale. Seconda sconfitta stagionale per la Gevi, a cui non basta la prova di Diego Monaldi, autore di 24 punti. Doppia cifra anche per Jordan Parks (14) e Pierpaolo Marini (11). Forlì vince l'ottava gara consecutiva con il tandem Erik Rush - Davide Bruttini (38 punti in due). In classifica, Forlì è in testa con 16 punti (8 vittorie su 8) come Napoli (8 successi, ma anche 2 sconfitte). I romagnoli devono recuperare due gare.

Serie A2 - Girone Rosso

Dodicesima Giornata

Unieuro Forli - GeVi Napoli 89-80

Parziali: 22-20, 22-24, 25-18, 20-18

Forli: Rush 19 (8/10, 1/3), Bruttini 19 (6/7, 0/0), Giachetti 17 (2/5, 2/4), Roderick 12 (2/6, 1/4), Landi 11 (1/4, 2/5), Bolpin 7 (0/0, 1/1), Natali 3 (0/1, 1/3), Rodriguez 1 (0/1, 0/2), Campori, Ndour, Dilas, Zambianchi. All. Dell'Agnello.

Napoli: Monaldi 24 (3/5, 6/11), Parks 14 (4/6, 2/7), Marini 11 (1/6, 2/3), Iannuzzi 9 (4/6, 0/0), Lombardi 7 (2/2, 1/1), Uglietti 6 (3/6, 0/2), Sandri 5 (1/1, 1/1), Mayo 4 (0/0, 0/2), Zerini (0/1, 0/0), Grassi, Klacar. All. Sacripanti.