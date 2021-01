Juve Stabia, pari a Foggia (1-1): vespe riprese nel finale Si chiude con un pareggio la diciottesima giornata del girone C di Serie C

Alla Juve Stabia non basta il gol di Luca Berardocco al 17' della ripresa. A 4 minuti dal termine, il Foggia trova il pari: allo stadio Zaccheria, finale di 1-1 nel posticipo della diciottesima giornata del girone C di Serie C. Vespe avanti e riprese all'86' dalla rete di Simone Dell'Agnello, che consente ai satanelli di riagganciare Avellino e Teramo al terzo posto con 28 punti. La Juve Stabia occupa l'ultimo posto utile per la zona playoff con 23 punti, a +3 sulla Vibonese.

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete (7' Di Masi); Germinio, Salvi (85' Morrone), Vitale (71' Balde), Rocca, Di Jenno; Curcio (85' Dell'Agnello), D’Andrea (82' Garofalo). All. Marchionni. A disp. Agostinone, Cardamone, Galeotafiore, Raggio Garibaldi, Vitali.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Vallocchia (84' Codromaz), Berardocco, Mastalli (53' Mastalli); Fantacci (77' Golfo), Romero, Orlando (85' Ripa). All. Padalino. A disp. Guarracino, Lazzari, Oliva, Russo.

Arbitro: Colombo (assistenti Pascali-Cavallina, quarto ufficiale Moriconi).

Ammoniti: Di Jenno (F), Fumagalli (F), Vallocchia (J), Garattoni (J), Berardocco (J).