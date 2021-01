La Juve Stabia saluta Improta: si traferisce nel girone B Accettate le dimissioni della storica figura nel club gialloblù, pronto a una nuova avventura

Mentre a Roma si procedeva alle votazioni inerenti all'assemblea elettiva, che ha confermato Francesco Ghirelli nelle vesti di presidente per il prossimo quadriennio, la Juve Stabia ha comunicato di aver accettato le dimissioni del Club Manager Giovanni Improta. “Una storica figura del nostro club ha deciso di lasciare per intraprendere una nuova avventura professionale. A Gianni, professionista esemplare, dall’immensa cordialità e dalla grande esperienza, vanno i nostri più sinceri auguri, ringraziandolo per quanto fatto per questi colori.” si legge nella nota con cui la società gialloblù ne ha comunicato l'uscita di scena. Improta è già, ufficialmente, il nuovo direttore tecnico della Sambenedettese (Serie C, girone B).