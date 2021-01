Verso Napoli-Fiorentina, Manolas torna in gruppo Alle 12.30 di domenica la sfida casalinga. Il difensore greco ha svolto l'intera seduta

Lavoro mattutino a Castel Volturno per il Napoli con lo sguardo rivolto al match casalingo di domenica. Alle 12.30 sarà sfida contro la Fiorentina al "Diego Armando Maradona". Riscaldamento e torello, possesso palla, partitina a campo ridotto e la buona notizia in casa azzurra del rientro di Kostas Manolas: il difensore greco ha svolto l'intera seduta con il gruppo. Appare superato il problema muscolare accusato nella trasferta di Udine, la distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Testa alla Fiorentina, battuta a pochi secondi dai calci di rigore dall'Inter nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Solo dopo il Napoli penserà alla Supercoppa: mercoledì sera, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, la sfida con la Juventus e l'obiettivo di aggiungere un altro importante trofeo in bacheca.