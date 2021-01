Sant'Antimo ko contro la Luiss Roma: 68-71 Primo stop per coach Origlio. Dominio capitolino nel primo tempo. La PSA sfiora la rimonta

Sconfitta casalinga per la Geko PSA Sant'Antimo, superata dalla Luiss Roma con il finale di 68-71. Nella gara valida per la settima giornata del girone D1 di Serie B, risulta decisivo il primo tempo con gli ospiti avanti in modo netto (+17 al 20') e quasi ripresi sul finale. Solo +3 al 40' per i capitolini, vincenti al PalaPuca. Primo stop per coach Agostino Origlio sulla panchina della Partenope dopo la vittoria contro Formia.

Serie B - Girone D1

Settima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - LUISS Roma 68-71

Parziali: 18-25, 14-24, 17-11, 19-11

Sant’Antimo: Vangelov 22 (11/15, 0/0), Carnovali 13 (2/5, 2/7), Dri 12 (3/5, 1/4), Cantone 8 (4/8, 0/3), Milosevic 7 (2/4, 0/2), Sabbatino 5 (1/3, 1/1), Sergio 1 (0/1, 0/3), Ratkovic (0/1, 0/0), De Marca, Prete, De Meo, Pierluigi D'Aiello.

L. Roma: Infante 20 (9/19, 0/0), Sanna 16 (5/10, 1/5), Martino 11 (3/6, 1/1), Tredici 9 (1/4, 2/3), D'Argenzio 5 (1/3, 0/3), Rota 5 (2/2, 0/0), Murri 5 (1/2, 1/3), Fiorucci (0/2, 0/0), Gellera, Pasqualin, Di Francesco, Buzzi.