Juve Stabia, preso un attaccante dal Pescara Classe 2000, è reduce da una prima parte di stagione tra le file del Cosenza

La Juve Stabia ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara, via Cosenza, a titolo temporaneo, dell’attaccante Gennaro Borrelli. Classe 2000, nato a Campobasso, Borrelli è cresciuto calcisticamente tra le file delfini biancoazzurri abruzzesi, con cui ha debuttato nel campionato di Serie B. “Sono felice di essere qui a Castellammare di Stabia, in una piazza così importante e calorosa. Spero di ripagare la fiducia nel migliore dei modi. Ringrazio la società, che mi ha voluto fortemente. Sono a disposizione del mister e dei compagni, pronto a dare il mio contributo.” le prime parole da gialloblù di Borrelli, rese al sito ufficiale del club. Indosserà la maglia numero 29.