Juve Stabia, ingaggiato un difensore dal Pescara Operazione a titolo temporaneo, arriva un uruguaiano per rinforzare la corsia mancina

La Juve Stabia ha ingaggiato in prestito dal Pescara Edgar Joel Elizalde Ferreira, terzino sinistro, classe 2000. Nato a Casupà (Uruguay), Elizalde è cresciuto calcisticamente nel Wanderers cominciando la sua esperienza in Italia con il Pescara. Nazionale Under 21 dell'Uruguay, ha vestito anche la maglia del Catanzaro. Elizalde si aggregherà domenica al gruppo allenato da Pasquale Padalino.