Luvo Barattoli Arzano, esordio in trasferta contro Isernia Finalmente si parte, la squadra di coach Piscopo va a caccia di punti

Si gioca. Questa la notizia che cerca di riportare un briciolo di normalità nella vita delle ragazze della pallavolo italiana di serie B1.

Domani (sabato 23 gennaio 2021) la Luvo Barattoli Arzano è chiamata a scendere in campo alle ore 18 al palazzetto dello sport di Isernia per la gara valida per il gironcino nominato E1.



"Cominciamo con grande entusiasmo ovviamente senza perdere di vista nemmeno un attimo la sicurezza" spiega coach Antonio Piscopo che in questi giorni si sta dividendo fra campo, questioni sanitarie e le immancabili beghe amministrative che ormai da una vita perseguitano la città di Arzano.



"Giochiamo contro una squadra completamente rifondata, guidata da un tecnico di grande esperienza come Montemurro e che negli ultimi giorni si è arricchita di un elemento di categoria superiore. Emma Zanolla con un lungo passato in serie A, ci siamo affrontati quando anche Arzano militava in quella categoria".

L'obiettivo è chiaro: "Stiamo lavorando dal 14 dicembre per arrivare a questo appuntamento nella migliore condizione possibile. Quello che conta è che finalmente possiamo scendere in campo. Il risultato, per una volta, conta meno rispetto alla sicurezza e a tutto quello che abbiamo passato insieme al resto del mondo".



Arbitri della gara Marco De Orchi e Christian Battisti, superfluo sottolineare che si gioca a porte chiuse al palazzetto di Isernia in via Giovanni XXIII. Le fasi di gioco sarà possibile seguirle in streaming sulla pagina facebook dell'Arzano Volley.

Ed a proposito di impianti sportivi: qualche giorno fa proprio la Luvo Barattoli Arzano ha lanciato l'allarme legato all'impossibilità non solo di utilizzare il palazzetto cittadino (cosa che, ad esempio, ad Isernia avviene regolarmente) ma anche di poter scambiare due parole con il commissario straordinario. Dall'aria calda ai catenacci il passo è stato breve, anche se compiuto nell'arco di dodici mesi.