Visnjic e Grilli: Cassino supera Sant'Antimo 78-61 Partenope sconfitta dalla Virtus con il primo quarto decisivo (25-10 al 10')

Subito dominante con il 25-10 al 10', la Virtus Cassino controlla le operazioni e supera la Partenope Sant'Antimo con il finale di 78-61. Njegos Visnjic torna leader offensivo per i ciociari con 20 punti e, con l'appoggio di Daniele Grilli (16), guida Cassino verso il successo che regala il secondo posto. Alla PSA non bastano 14 punti di Filiberto Dri. Secondo stop consecutivo per coach Agostino Origlio sulla panchina di Sant'Antimo dopo il successo all'esordio.

Serie B - Girone D1

Ottava Giornata

BPC Virtus Cassino - Geko PSA Sant’Antimo 78-61

Parziali: 25-10, 17-16, 17-14, 19-21

Cassino: Visnjic 20 (7/8, 0/1), Grilli 16 (3/6, 2/5), Lestini 12 (3/5, 1/5), Cusenza 10 (4/6, 0/1), Teghini 9 (2/4, 1/1), Rischia 6 (1/3, 0/2), Fioravanti 5 (1/1, 0/0), Rubinetti, Manojlovic, Rinaldi, Gambelli.

Sant’Antimo: Dri 14 (4/9, 1/6), Sabbatino 11 (4/4, 1/3), Sergio 10 (3/4, 0/9), Milosevic 10 (5/5, 0/2), Vangelov 6 (2/5, 0/0), Sperduto 5 (1/3, 1/6), Cantone 4 (2/4, 0/3), Carnovali 1 (0/2, 0/1), D'Aiello, Ratkovic, De Meo, De Marca.