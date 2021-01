Volley, Besana Nola subito vincente e con una dedica speciale Battuto il Molinari Napoli 3-1, la società ha avuto un pensiero per il compianto Andrea Foglia

In casa ma lontano da casa, la Besana Nola batte il Molinari Napoli 3-1 all’esordio assoluto nel campionato di B2 femminile. A Mercato San Severino, a causa dell’indisponibilità del PalaMerliano (mai utilizzato da settembre ad oggi) le ragazze guidate da coach Vito Ferrara si sono imposte sul Molinari mostrando sprazzi di un potenziale tecnico e atletico che lascia ben sperare per il proseguo di una stagione resa indecifrabile a causa del Covid-19.

Sorprese nel primo set dalle ospiti (20-25), la Besana Nola ha rimesso in pari il match nel secondo parziale (25-21) per poi piazzare il colpo soprattutto psicologico nel terzo vinto ai vantaggi 28-26. Nel quarto set, infatti, il Molinari non è riuscito a tenere il passo delle nolane (senza il capitano Palazzolo, out per squalifica) che hanno potuto esultare sul risolutivo 25-22. Al termine del match, la società ha voluto dedicare il successo all’amico e grande tifoso scomparso di recente, Andrea Foglia. Sempre presente e pronto a difendere con voce e cuore il Nola Città dei Gigli, il caro Andrea avrebbe esultato per questo primo importante successo dell’anno.

Presente al PalaSmilers di Mercato San Severino anche il primo cittadino di Nola, Gaetano Minieri, accompagnato dall’Assessore allo Sport del Comune di Nola, Elvira Caccavale. Nel rammaricarsi per l’indisponibilità del PalaMerliano, i rappresentanti delle istituzioni cittadine hanno ribadito l’appoggio e l’apprezzamento per quanto fatto dal Nola Città dei Gigli dicendosi pronti ad accelerare l’iter per riportare a casa tutta l’attività agonistica.

Besana Nola – Molinari Napoli 3-1

(20-25; 25-21; 28-26; 25-22)