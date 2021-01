Colantonio: "Ottimo Avellino, perdere con loro ci può stare" Turris - Avellino 0-2, il presidente dei corallini: "Il nostro obiettivo era e resta la salvezza"

Turris - Avellino 0-2, il commento del presidente dei corallini, Antonio Colantonio: “Ho visto un ottimo Avellino, diverso dalla partita d’andata. Una squadra molto forte, che ha meritato di vincere. Di solito siamo squadra da secondo tempo, lo siamo stati anche stavolta, ma non siamo riusciti a risalire la china. Di certo non è stata una delle nostre migliori prestazioni. Detto ciò, l'obiettivo resta la salvezza. Quindi, una sconfitta con l’Avellino ci può stare, ma con la testa siamo già alla partita successiva. Siamo ancora nei playoff? Non voglio sembrare uno di falsa modestia, ma ribadisco che per noi l’obiettivo resta sempre la permanenza in categoria, come da programmi a inizio campionato. È chiaro che abbiamo fatto un ottimo girone d’andata, ma dobbiamo giocare sempre con la stessa umiltà, pensare sempre che i punti da fare siano quelli utili per la salvezza, poi se arrivano i playoff… sarebbero una ghiotta occasione, se ci fosse il pubblico, perché senza tifosi lasciano il tempo che trovano. Il dono al sindaco festa da parte del Comune di Torre del Greco? Saremo sempre molto grati alla città di Avellino, al sindaco Festa. La Turris e la città di Torre del Greco non dimenticheranno mai ciò che hanno fatto per noi. La disponibilità di utilizzare l’impianto di Avellino ci diede, di fatto, la possibilità di iscriverci a questa categoria.”