Verso Napoli-Ferrara, Sacripanti: "Impegno durissimo" Il coach azzurro ha presentato la sfida in programma domani (ore 18) al PalaBarbuto

Il Napoli Basket punta alla rivincita contro il Kleb Basket Ferrara, capace di battere gli azzurri nella gara d'andata. "Ci aspetta una partita di prima fascia. - ha spiegato il coach di Napoli, Stefano Sacripanti - Siamo consapevoli che sarà un impegno durissimo. In preparazione alla gara abbiamo lavorato molto per reggere alla loro grande fisicità nel settore lungo e, allo stesso tempo, per cercare di togliere dalla partita i loro tiratori. La partita di andata ci servirà da lezione per ricordare che fino al quarantesimo minuto delle partita dovremo cercare di mantenere il controllo dei rimbalzi e governare il ritmo gara". La sfida sarà diretta dai signori Marco Catani di Pescara, Alessio Dionisi di Fabriano e Claudio Di Toro di Perugia.