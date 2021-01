Turris, ecco un classe 2000 per rinforzare l'attacco I corallini inseriscono nel reparto avanzato un calciatore in prestito dall'Ascoli

La Turris ha ingaggiato Danilo Giacinto Ventola. Nella prima parte della stagione l'attaccante, classe 2000, ha giocato nell’Imolese (Serie C, girone B). Dopo aver fatto rientro all’Ascoli, che detiene la titolarità del suo cartellino, è stato girato in prestito ai corallini. Punta fisicamente dotata, Ventola è cresciuto nelle giovanili del Bari e dell’Ascoli fino ad arrivare alla Primavera e a essere aggregato alla prima squadra del club marchigiano, in Serie B. Ha, poi, proseguito il suo percorso in prestito al Genoa Primavera ed al Rimini, in Serie C, nella stagione 2019/2020 (19 presenze, 2 gol e 2 assist, prima dell’interruzione anticipata dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria). “Mi ritengo una classica prima punta fisica. Arrivo con fortissima motivazione dopo che all’Imolese non ho trovato lo spazio che cercavo. Voglio dare seguito a quanto di buono fatto a Rimini l’anno scorso. Ringrazio la Turris dell’opportunità e mi metto a completa disposizione dell’allenatore. Mi sento pronto anche dal punto di vista atletico essendomi sempre allenato finora.” ha dichiarato Ventola attraverso la pagina facebook ufficiale del club.