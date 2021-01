Juve Stabia, arriva un centrocampista dalla Salernitana Operazione a titolo temporaneo, altro under per attingere dagli introiti del minutaggio

La Juve Stabia ha raggiunto un accordo con la Salernitana per l'acquisizione delle prestazioni sportive di Edoardo Iannoni. Centrocampista, classe 2001, arriva in gialloblù con la formula del prestito. Il Nato a Roma, Iannoni è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma per poi vestire le maglie del Trastevere e della Salernitana. Ha scelto il 15 come numero di maglia. Iannoni, under, contribuirà al conseguimento degli introiti garantiti dal minutaggio, su cui le vespe sono chiaramente orientate per questa seconda parte di stagione.