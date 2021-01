Verso Napoli-Parma, altro esame per Gattuso Tutto in discussione e il match del "Maradona" può essere decisivo

Rumors costanti, il tweet per rinnovare la fiducia al tecnico alla vigilia del match di Coppa Italia, la conferenza stampa di Rino Gattuso nel post Napoli-Spezia in cui il tecnico ha sottolineato il rammarico per quanto ascoltato nelle ultime settimane, soprattutto dopo il ko di Verona. Il clima resta teso e nel riassunto dei risultati conseguiti fin qui nella gestione azzurra, Gattuso è stato molto chiaro: tocca alla dirigenza e alla proprietà valutare il lavoro, che resta di apertura tra Italia ed Europa con l'obiettivo minimo, la qualificazione alla Champions League, che resta a un passo, a maggior ragione in virtù della gara in meno, la sfida con la Juventus ancora non inserita nel calendario (la sfida del girone di ritorno in programma il 13 febbraio si giocherà al "Maradona").

Domani, con calcio d'inizio alle 18, sarà comunque un altro esame per Gattuso. A Fuorigrotta arriverà il Parma. Il 14 dicembre 2019, proprio con un Napoli-Parma, iniziava il ciclo di gare con la guida del calabrese. Fu un ko pesante nel dopo-Ancelotti: ora agli azzurri tocca il rilancio immediato. Via al ritorno con Ospina tra i pali, Demme in mediana con Bakayoko e sembra profilarsi il rientro di Osimhen nell'undici iniziale dopo i 25 minuti del "Bentegodi". Sarà comunque ballottaggio con Petagna. L'attacco sarà completato da Insigne e Lozano.