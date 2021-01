Verso Napoli-Parma, Mertens torna in Belgio Nuovo ciclo di terapie per l'attaccante. Ancora problemi alla caviglia sinistra

Qualche dubbio di formazione con il 4-3-3 tornato con forza nei dettagli azzurri e un'assenza, quella di Dries Mertens. Nel match del 16 dicembre scorso contro l'Inter, il belga uscì in lacrime dopo pochi minuti per la distorsione alla caviglia sinistra: un lungo percorso di recupero con il rientro due settimane fa, sul finale di Napoli-Fiorentina. Sembrava l'inizio di cammino graduale verso la miglior condizione: 17 minuti con i viola, 18 in Supercoppa e un calcio di rigore conquistato con la Juve e poi sbagliato da Lorenzo Insigne, l'ultima mezz'ora con il Verona e ben 43 minuti in Coppa Italia con lo Spezia. Ma la ripresa del quarto di finale, che doveva essere comoda dopo il poker ai liguri firmato dai compagni di squadra, ha invece offerto il ritorno in infermeria.

Comunicato del Napoli nella serata di ieri: Mertens è rientrato in Belgio "per svolgere un percorso di riabilitazione della caviglia sinistra". "L'attaccante azzurro effettuerà le terapie nello stesso Centro in cui aveva già svolto una tabella di riabilitazione il mese scorso": così la società ha certificato la partenza della punta. Rino Gattuso presenterà Andrea Petagna al centro dell'attacco nel 4-3-3 con Hirving Lozano e Insigne ai lati di un modulo che può garantire continuità dopo la riproposizione in Coppa Italia. A centrocampo, ci sarà Diego Demme da mediano con Elijf Elmas e Piotr Zielinski nel ruolo di mezzala. Esterni Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui con Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly centrali difensivi per blindare la porta difesa da David Ospina: alle 18 sarà Napoli-Parma, l'obbligo del rilancio in campionato e un nuovo esame per Gattuso.