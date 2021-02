La Juve Stabia saluta Tomei: passa al Ravenna Accordo tra la società di Castellammare e il club giallorosso. Trasferimento a titolo definitivo

Matteo Tomei saluta Castellammare ed è il nuovo portiere del Ravenna. Comunicato ufficiale del club stabiese in mattinata: "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Ravenna Football Club 1913 per la cessione del diritto alle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del portiere Matteo Tomei, classe ’84. - si legge nella nota del club - La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati".

Il comunicato del Ravenna: "Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo con la Juve Stabia per il passaggio di Matteo Tomei in giallorosso. Il portiere arriva a titolo definitivo ed ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. Portiere di grande esperienza, nato a Treviso nel 1984, ha indossato tra le altre le divise di Real Vicenza, Pordenone, Teramo contando 275 presenze in campionati professionistici. Si unirà nel pomeriggio alla squadra per sostenere il primo allenamento con il Ravenna".

Foto: sito ufficiale www.ssjuvestabia.it