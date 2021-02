Juve Stabia, arriva Farroni: prestito dalla Reggina L'estremo difensore: "Sono felicissimo di essere arrivato a Castellammare"

La Juve Stabia ha salutato Matteo Tomei, ceduto al Ravenna, e per il ruolo di portiere ecco l'aggiunta di Alessandro Farroni. Accordo a titolo temporaneo con la Reggina per l'arrivo del classe '97. L'estremo difensore di Spoleto, cresciuto nel Perugia, è reduce dall'avventura in amaranto e ha indossato anche le maglie di Foligno, L'Aquila e Matera. Farroni indosserà la maglia numero 22.

"Sono felicissimo di essere arrivato alla Juve Stabia. - ha affermato il nuovo portiere delle vespe - Questo è un gruppo fantastico che gioca per una società gloriosa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia