Juve Stabia: Allievi al Como, Codromaz al Ravenna Novità anche in uscita per la rosa a disposizione di Pasquale Padalino

Proseguono le novità in entrata e in uscita per la Juve Stabia. Due cessioni a titolo definitivo nel pomeriggio da parte delle vespe. Il Ravenna acquista Roberto Codromaz. Il Como abbraccia Nicholas Allievi.

Codromaz - "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Ravenna Football Club 1913 per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Roberto Codromaz, classe ’95. La società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata".

Allievi - "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Como 1907 per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Nicholas Allievi, classe ’92. Allievi, arrivato a Castellammare di Stabia nel gennaio del 2017, è stato tra i protagonisti della promozione in serie B della stagione 2018-2019. La società ringrazia Nicholas per la professionalità e la correttezza che sempre ha dimostrato".

Foto: sito ufficiale ssjuvestabia.it