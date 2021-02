Tenis, Giustino subito fuori ad Antalya II Al challenger turco il napoletano è stato fermato al primo turno dal brasiliano Thiago Seyboth

Continua il periodo negativo di Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano era impegnato al Challenger di Antalya II sulla terra rossa. L’azzurro è stato battuto in due set al primo turno, dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, ventenne numero 118 del ranking ATP e 4 del seeding turco.

Giustino, superato 6-4 6-3, non è riuscito mai ad impensierire l’avversario in risposta. Nessuna palla break e questo dato conferma che il napoletano è ancora lontano dalla migliore condizione. L’azzurro ha bisogno di giocare tante partite per arrivare al top e si spera riesca a farlo in vista della stagione ATP sulla terra battuta europea quando proverà a qualificarsi, per il secondo anno consecutivo, al Roland Garros, per difendere i punti pesanti della vittoria al primo turno dello scorsa dizione. Attualmente Lorenzo Giustino è numero 154 della classifica ATP e il suo obiettivo resta quello di provare ad avvicinarsi ai primi 100.