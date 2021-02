Luvo Barattoli Arzano, c'è il derby con la Fiamma Torrese Capitan Postiglione: "E' una trasferta insidiosa".

"E' la partita che aspetto da più tempo, quando ho l'occasione di giocare contro atlete che sono anche mie amiche l'adrenalina cresce" a poche ore dal derby Fiamma Torrese - Luvo Barattoli Arzano prende la parola il capitano Alessia Postiglione.

Al capitano ospita l'onere di presentare la sfida: "Sarà una partita di quelle belle. Loro sono tutte ragazze di grande esperienza e, conoscendole bene, sono sicura che scenderanno in campo con le nostre stesse motivazioni. Quando si gioca contro chi si conosce benissimo si crea l'occasione di confrontarsi, peccato che per quello che sta succedendo a fine partita in ogni caso non potremo abbracciarci. Non è prudente".

Tempo di derby per Tempo di derby dunque per le due squadre della provincia napoletana. Al palaPittoni si affrontano due squadre che con grandi sacrifici stanno cercando di onorare nel migliore dei modi questa stagione.

La squadra di Adelaide Salerno ha cominciato il campionato in quel di Noci vincendo il primo set per poi cedere alla distanza mentre nella seconda di campionato si è vista rinviare la sfida contro lo Stabia: facile pensare che cercherà di sfruttare questa occasione per fare punti.

“Andiamo in campo come abbiamo fatto nelle precedenti giornate –conclude Alessia Postiglione- con il massimo della concentrazione. Ogni gara presenta difficoltà che con il lavoro e lo spirito di gruppo possono essere superate. Contro il Noci abbiamo recuperato situazioni davvero difficili ribaltandole a nostro favore con un pizzico di grinta. La Fiamma Torrese sulla carta è una rivale più forte delle pugliesi e chiaramente dovremo metterci il doppio dell’impegno”.

Fischio d'inizio alle ore 18. Arbitri della sfida Dario De Martino e Gennaro Galano. Partita a porte chiuse, sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming collegandosi alla pagina facebook della Fiamma Torrese.