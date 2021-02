Colpaccio Sant'Antimo, la PSA stende l'imbattuta RS Rieti Vittoria sul parquet del Real Sebastiani, sempre vincenti fino alla seconda sfida con la Partenope

La Partenope Sant'Antimo piazza un bltiz preziosissimo nel percorso di risalita in classifica. La PSA si impone sul parquet della Real Sebastiani Rieti, capolista e imbattuta prima del match, con il finale di 67-77. Nell'anticipo della decima giornata del girone D1 di Serie B, i ragazzi di coach Agostino Origlio chiudono sotto di 9 al 10' e tengono botta fino all'intervallo lungo. Il gap viene ridotto dagli ospiti nel terzo quarto e nell'ultima frazione firmano l'allungo super. Vittoria dall'alto impatto con due punti bonus, utilissimi nel percorso stagionale.

"Sono ovviamente contentissimo per questa vittoria, contento per i ragazzi, per la proprietà e per i nostri tifosi, che non possono starci vicini in questa fase ma che sono convinto sapranno godersi questo successo così prestigioso. - ha spiegato il tecnico della PSA, Agostino Origlio - Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, contro una squadra con il potenziale di Rieti, che segna 87 punti a partita, sapevamo che la chiave sarebbe stata la difesa e i ragazzi sono stati quasi perfetti, anche nel reagire nei momenti di difficoltà. Con Pozzuoli era stata la vittoria della fiducia, questa è stata la vittoria della consapevolezza, di quello che siamo e di quello che possiamo ancora fare lavorando bene come abbiamo fatto in queste settimane".

Serie B - Girone D1

Decima Giornata

Real Sebastiani Rieti - Geko Partenope Sant'Antimo 67-77

Parziali progressivi: 25-16, 42-35, 59-57

Rieti: Traini 16, Casini 4, Loschi 10, Ndoja 23, Di Pizzo; Provenzani 5, Diomede 4, Cena 4, Paci 1. Non entrati: Sornoza, Formighetti, Kader. All. Righetti.

Sant'Antimo: Cantone 6, Dri 12, Sperduto 14, Sergio 13, Vangelov 8; Sabbatino, Ratkovic 2, Carnovali 6, Milosevic 16, De Marca. Non entrati: De Meo, D’Aiello. All. Origlio.

Foto: pagina ufficiale Facebook Partenope Sant' Antimo PSA