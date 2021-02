Basket, Pozzuoli ko con la Luiss Roma: 76-67 Alla squadra puteolana non basta il duo Savoldelli-Mavric da 35 punti in tandem

La Virtus Pozzuoli si ritrova sotto di 7 al 10' ed è un margine di gestione per la Luiss Roma, che controlla il rientro dei puteolani nei tre quarti successivi e vince con il finale di 76-67. Nell'anticipo dell'undicesima giornata del girone D1 di Serie B, alla squadra di coach Mariano Gentile non basta il duo Savoldelli-Mavric da 35 punti in tandem con Bordi in doppia cifra. Maggior distribuzione per la Luiss, che prova a riportarsi nella scia di Salerno per il secondo posto in classifica (-2 dai blaugrana).

Serie B - Girone D1

Undicesima Giornata

Luiss Roma - Virtus Pozzuoli 76-67

Parziali: 16-9, 13-14, 21-17, 26-27

L. Roma: Sanna 16 (5/6, 1/5), Infante 16 (8/14, 0/0), Martino 14 (6/8, 0/1), Pasqualin 9 (2/3, 1/8), Tredici 8 (2/4, 0/3), Fiorucci 7 (2/3, 1/2), D'Argenzio 6 (2/3, 0/2), Di Francesco (0/0, 0/2), Murri (0/2, 0/4), Gellera (0/1, 0/0), Federico Garofolo, De Robertis.

Pozzuoli: Savoldelli 18 (4/7, 1/8), Mavric 17 (3/8, 3/3), Bordi 10 (5/8, 0/1), Balic 7 (0/5, 2/6), Gaye 6 (3/3, 0/5), Mehmedoviq 6 (2/5, 0/0), Forte 2 (1/2, 0/1), Caresta 1 (0/1, 0/2), Testa, Spinelli, Birra, Kushchev.