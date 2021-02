Juve Stabia, ingaggiato Suciu per il centrocampo Accordo con il calciatore, classe '90, svincolato dopo l'ultima avventura con il Venezia

La Juve Stabia ha aggiunto Sergiu Suciu nella rosa a disposizione di Pasquale Padalino. Comunicato ufficiale del club di Castellammare per l'annuncio dell'accordo con il mediano classe '90: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2022, del centrocampista Sergiu Suciu. - si legge nella nota della società - Il calciatore, natio di Satu Mare (Romania), ritorna a Castellammare di Stabia dopo la precedente esperienza, ed è cresciuto calcisticamente nel Torino per poi vestire le maglie di Gubbio, Crotone, Lecce, Cremonese, Pordenone e Venezia. Sergiu Suciu ha scelto il 30 come numero di maglia". Domani la Juve Stabia scenderà in campo a Cava de' Tirreni per il derby che aprirà il venticinquesimo turno del girone C di Serie C.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia