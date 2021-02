Luvo Barattoli Arzano, big match con la capolista Cerignola Si gioca sabato alle 15:00 sul neutro di Villaricca

Riparte dalla sfida interna con il Cerignola il campionato della Luvo Barattoli Arzano. La squadra di Antonio Piscopo è impegnata contro la grande favorita del campionato sul campo neutro di Villaricca. Il match in programma domani (sabato 20 febbraio) avrà via all’inconsueto orario delle ore 15 e sarà arbitrato da Valeria Montauti e Lorenzo De Luca.

“Giocare contro un’avversaria così forte è sempre una bella esperienza –racconta alla vigilia del match coach Antonio Piscopo- sono ormai parecchie stagioni che ci troviamo al cospetto di questa società che anche quest’anno si è ben attrezzata per tentare il grande salto nella categoria superiore. Come sempre accade in queste occasioni è anche il momento di rivedere atlete con le quali si è condiviso un pezzetto di strada. Ci troveremo di fronte la centrale Camilla Neriotti, una ragazza che nei pochi mesi che ha trascorso ad Arzano ha lasciato un bel ricordo in campo e fuori ed è sempre un piacere rincontrarla. Non è l’unica con un passato in serie A, il Cerignola è ben attrezzato e per noi è di nuovo un’occasione per fare bella figura. Così come abbiamo sempre fatto in tutte le gare giocate in questo campionato”. La gara è a porte chiuse, diretta streaming sulla pagina facebook “Arzano Volley.

In campo scenderanno anche Fiamma Torrese ed Isernia mentre toccherà al Noci osservare il turno di riposo in quanto per lo Stabia ancora non se ne parla di scendere in campo. Uno sguardo anche alla classifica che vede al comando proprio il Cerignola con 9 punti, uno in più dell’Arzano fermo a quota 8. Tre punti per il Noci, uno per la Fiamma Torrese e zero per Isernia.