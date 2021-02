Turris, ecco Caneo: è il nuovo allenatore dei corallini Il tecnico di origini sarde è stato collaboratore di Gasperini al Genoa e all'Inter

La Turris ha scelto il nuovo tecnico dopo l'esonero di Franco Fabiano. Bruno Caneo è il nuovo allenatore della squadra corallina. Contratto fino al 30 giugno. "La S.S. Turris Calcio comunica di aver affidato la conduzione della prima squadra al tecnico Bruno Caneo, che si lega al club fino al termine della stagione in corso. - si legge nella nota del club - Classe 1957, origini sarde, carriera da calciatore che lo ha portato a calcare anche i campi di serie A, Caneo - nel suo percorso da allenatore -, dopo i primi incarichi tra serie C e D, ha maturato importanti esperienze professionali nella Primavera del Parma e nello staff tecnico di Gian Piero Gasperini ai tempi del Genoa (dal 2006 al 2010) e dell'approdo all'Inter, club per il quale ha poi continuato a lavorare. Tra le successive esperienze, quella al Santarcangelo in serie C (2017-2018) al fianco di Alberto Cavasin. Nella passata stagione ha invece guidato il Rieti in Lega Pro prima dell'interruzione anticipata dei campionati. La società augura buon lavoro al nuovo tecnico, che sarà presentato agli organi di informazione ed ai tifosi nel corso di una breve conferenza trasmessa, a partire dalle ore 18.30, sulla pagina ufficiale Facebook della società “SS Turris Calcio Srl” e, a seguire, sul portale ufficiale www.turris1944.it".

Foto: pagina ufficiale Facebook