Borrelli è implacabile, la Juve Stabia è corsara: Bisceglie ko Terza vittoria consecutiva in trasferta per le vespe, trascinate dal terzo gol dell'attaccante

Si consolida in zona playoff la Juve Stabia, che sbanca il “Ventura” di Bisceglie con il terzo (gran) gol in campionato di Borrelli. Terza risultato utile di fila e terza vittoria consecutiva in trasferta per le vespe.

Il tabellino.

Bisceglie - Juve Stabia 0-1

Marcatore: st 19' Borrelli.

Bisceglie (3-4-1-2): Spurio, Giron, De Marino (Bassano 1’s.t.), Priola, Mansour (22' st Sartore), Cittadino, Cecconi (22' st Musso), Rocco (33' st Makota), Romizi, Tazza (41' st Pedrini), Altobello. A disp.: Russo, Zagaria, Ferrante, Gilli, Casella, Maimone, Bassano. All.: Papagni.

Juve Stabia (3-4-3): Russo; Elizalde (38' st Esposito), Mulè, Troest; Caldore (24' st Scaccabarozzi), Garattoni, Berardocco, Vallocchia (3' st Suciu); Fantacci (33' st Guarracino), Borrelli (33' st Cernigoi), Marotta. A disp.: Lazzari, Gianfagna, Iannoni, Ripa, Oliva. All.: Padalino.

Arbitro: Di Marco della sezione di Ciampino. Assistenti: Tempestilli della sezione di Roma 2 e D’Ilario della sezione di Tivoli. Quarto ufficiale: Perri della sezione di Roma 1.

Note: Ammoniti: Elizalde, Cecconi, Cittadino, Mulè, Fantacci, Russo. Angoli: 1-1. Recupero: pt 2', st 4'. Gara a porte chiuse.