Napoli, pari con il Sassuolo e rimpianti (3-3) Nel finale due rigori con il vantaggio di Insigne e la risposta di Caputo

Reggio Emilia si conferma da rimpianti per il Napoli. Finale di 3-3 con il Sassuolo per un match che vale come la sintesi stagionale. Lorenzo Insigne va a segno, ma la posizione di fuorigioco viene stabilita al VAR. Al 34', Nikola Maksimovic firma l'autorete e il Sassuolo si ritrova in vantaggio, ma l'1-0 dura solo 4 minuti. Piotr Zielinski è l'uomo in più nell'undici azzurro e trova il gol del pari al 38'. Nel finale del primo tempo, calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da Domenico Berardi, protagonista nel match. L'avvio di ripresa è negativo per il Napoli, che subisce tanto, ma che resta vivo e costruisce il pari finalizzato da Giovanni Di Lorenzo, abile a farsi trovare pronto per l'appoggio del 2-2 al 72'. Il finale del match è pieno di emozioni. Di Lorenzo conquista un calcio di rigore e Insigne non sbaglia: firma il sorpasso dagli undici metri al 90', ma sul finale del recupero Kostas Manolas non tiene Haraslin e commette fallo. Per Marini non ci sono dubbi: ecco il terzo calcio di rigore nella gara, il secondo per il Sassuolo. Francesco Caputo realizza il definitivo 3-3. Rabbia per gli azzurri, in particolar modo per Insigne: il posto Champions, con una gara da recuperare (con la Juventus il 17 marzo alle 18.45) è ora di 4 punti.

Serie A

Venticinquesima Giornata

Sassuolo-Napoli 3-3

Marcatori: 36' Maksimovic aut. (N), 38' Zielinski (N), 46' pt Berardi rig. (S), 72' Di Lorenzo (N), 90' L. Insigne rig. (N), 95' Caputo (S)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Marlon, Muldur (74' Toljan); Lopez (85' Obiang), Locatelli; Djuricic (85' Haraslin), Defrel (79' Traore), Berardi (85' Oddei); Caputo. All. De Zerbi. A disp. Ayhan, Kyriakopoulos, Magnanelli, Pegolo, Peluso, Turati.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (86' Manolas), Hysaj (73' Ghoulam); Fabian Ruiz, Demme (73' Bakayoko); Politano, Zielinski (85' Lobotka), L. Insigne; Mertens (67' Elmas). All. Gattuso. A disp. Cioffi, Contini, Costanzo, D'Agostino, Ospina, Mario Rui, Zedadka.

Arbitro: Marini.

Ammoniti: Djuricic, Marlon (S); Demme, Ghoulam (N).

Recupero: 2' pt, 3' pt