Viterbese - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Rientra Berardocco dopo una giornata di squalifica. Otto indisponibili

Il tecnico Pasquale Padalino ha reso noto l'elenco dei 20 calciatori convocati per Viterbese - Juve Stabia, valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle 15, presso lo stadio “Rocchi” di Viterbo. Indisponibili Cernigoi, Fioravanti, Gianfagna, Lia, Mastalli, Orlando, Russo, Troest. Rientra Berardocco dopo una giornata di squalifica. I gialloblù vanno a caccia della quarta vittoria nelle utlime cinque partite.

L'elenco dei 20 calciatori.

Portieri: Farroni, Lazzari.

Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia.

Attaccanti: Borrelli, Fantacci, Marotta, Ripa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (3-5-2): Lazzari; Mulè, Esposito, Elizalde; Garattoni, Vallocchia, Berardocco, Scaccabarozzi, Rizzo; Borrelli, Marotta. A disp.: Farroni, Caldore, Oliva, Bovo, Guarracino, Suciu, Iannoni, Fantacci, Ripa. All.: Padalino.