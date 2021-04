Il Napoli Basket vince a Chieti (58-60) senza Mayo e Parks Priva dei due americani, prestazione di forza per gli azzurri, vincenti in trasferta

Prova di forza per la Gevi Napoli. La squadra azzurra vince a Chieti contro la Lux con il risultato finale di 58-60 nel recupero di campionato, nell'ultimo atto della regular season, del girone rosso di Serie A2. Chiusura splendida per il roster di coach Stefano Sacripanti, capace di vincere in trasferta senza Josh Mayo (negli States per motivi familiari) e Jordan Parks (problemi alla spalla per il lungo).

Serie A2 - Girone Rosso

LUX Chieti Basket 1974 - GeVi Napoli 58-60

Parziali: 17-17, 13-9, 14-11, 14-23

Chieti: Sodero 16 (2/4, 3/7), Meluzzi 14 (3/8, 2/6), Bozzetto 9 (3/6, 0/2), Sorokas 6 (2/6, 0/0), Lugic 3 (1/6, 0/0), Graziani 2 (1/4, 0/4), Ihedioha 2 (1/3, 0/0), Piazza 2 (1/1, 0/3), Arnold 2 (1/1, 0/0), Favali 2 (1/2, 0/0), Mijatovic. All. Maffezzoli.

Napoli: Marini 20 (5/12, 3/9), Monaldi 11 (1/3, 3/10), Uglietti 10 (3/3, 1/3), Zerini 7 (2/5, 1/2), Lombardi 6 (3/6, 0/1), Klacar 3 (0/0, 1/5), Iannuzzi 3 (1/5, 0/1), Sandri (0/0, 0/2), Grassi, Coralic, Aldi. All. Sacripanti.