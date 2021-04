Canottaggio, oro nel quattro di coppia pesi leggeri per Vicino Il fratello mino di Giuseppe sale sul podio più alto e dedica la medaglia alla nonna

E’ una grande giornata per la famiglia Vicino agli Europei di Varese. Oltre all’argento di Giuseppe, già medagliato anche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro dove vinse il bronzo, è arrivata la medaglia d’oro per Antonio Vicino nel quattro di coppia pesi leggeri. Il napoletano, insieme a Martino Goretti, Patrick Rocek e Niels Torre, hanno avuto la meglio sulla Francia dopo una gara che si è conclusa al fotofinish.

Italia sempre avanti per 1.500 metri, poi la barca francese ha cominciato a fare paura avvicinandosi tantissimo. In un finale punta a punta, sono stati gli azzurri ad avere la meglio per soli due centesimi sul campo di regata di Varese che sembra essere molto fortunato per i nostri. Il podio nella specialità del quattro di coppia pesi leggeri, è stato completato dall’Olanda.

A fine gara felicissimo il napoletano che ha raccontato l’andamento di questa pazzesca gara che ha una dedica speciale. “Abbiamo fatto una buona partenza nonostante la nostra forza doveva essere sul passo. Nella seconda parte la Francia è venuta fuori. La chiusura è stata difficile, ma ce l’abbiamo fatta a contenere l’attacco. Gli ultimi 250 metri abbiamo sofferto ma ci siamo presi la vittoria. L’oro lo dedico a mia nonna, la mia tifosa più grande”.