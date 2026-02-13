IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Missione compiuta! Dopo il rigore contro il Genoa era naturale che mandassero al Maradona un arbitro sabaudo...

Dopo tutta la caciara fatta per il rigore assegnato al Napoli al minuto 92 contro il Genoa al Luigi Ferraris, era naturale e quasi obbligatorio che sarebbe stato mandato al Maradona per i quarti contro il Como un arbitro che doveva camminare nel solco già tracciato dalle dichiarazioni fatte sullo stesso episodio dai vertici dell'AIA (chissà perché interviene solo e sempre quando ci sono eventi ipoteticamente favorevoli agli azzurri e mai in caso contrario). E quale migliore fischietto di uno sabaudo, tanto per dare compostezza e nobiltà ai delitti da preparare per diritto di casta sul manto erboso di Fuorigrotta. Missione compiuta!