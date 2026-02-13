Dopo tutta la caciara fatta per il rigore assegnato al Napoli al minuto 92 contro il Genoa al Luigi Ferraris, era naturale e quasi obbligatorio che sarebbe stato mandato al Maradona per i quarti contro il Como un arbitro che doveva camminare nel solco già tracciato dalle dichiarazioni fatte sullo stesso episodio dai vertici dell'AIA (chissà perché interviene solo e sempre quando ci sono eventi ipoteticamente favorevoli agli azzurri e mai in caso contrario). E quale migliore fischietto di uno sabaudo, tanto per dare compostezza e nobiltà ai delitti da preparare per diritto di casta sul manto erboso di Fuorigrotta. Missione compiuta!
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Missione compiuta!
Dopo il rigore contro il Genoa era naturale che mandassero al Maradona un arbitro sabaudo...
Napoli.