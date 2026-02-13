Droga nelle strade di Soccavo: carabinieri arrestano 2 pusher A finire in manette due persone di 21 e 38 anni

Questa notte nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio antidroga.

A finire in manette due persone di 21 e 38 anni.

I militari hanno notato i due in via Marco Aurelio e dopo un breve inseguimento a piedi li hanno bloccati.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish e 32 grammi di marijuana.

La droga, tutta suddivisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio, era all’interno di un borsello. I due sono in attesa di giudizio