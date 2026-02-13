Maradona diventa uno spettacolo teatrale: a Ottobre al Palapartenope Artisti, ballerini, acrobati e cantanti per raccontare il Pibe De Oro

Trenta artisti tra attori, ballerini, acrobati e cantanti porteranno sul palco un’opera potente e contemporanea dedicata a Diego Armando Maradona. Non un musical tradizionale, ma uno spettacolo teatrale senza precedenti che unisce drammaturgia, coreografie e scenografie dal forte impatto visivo ed emotivo.

“Maradona – Lo Spettacolo” promette di raccontare il mito del Pibe de Oro attraverso un linguaggio innovativo, capace di fondere teatro fisico, musica originale e narrazione scenica. Le musiche di scena sono firmate da Phil Mer, mentre la regia è affidata a Carolina Fanelli.

La produzione annuncerà nei prossimi mesi i nomi degli artisti coinvolti: tra loro attori e cantanti del panorama internazionale, alcuni strettamente legati a Napoli, città che più di ogni altra ha incarnato il legame indissolubile con Maradona.

Lo spettacolo sarà in scena a ottobre al Teatro Palapartenope, nel cuore di Napoli, e si preannuncia come uno degli eventi teatrali più attesi dell’autunno partenopeo. Un omaggio artistico che punta a restituire non solo il campione, ma l’uomo e il simbolo che ha segnato un’epoca.