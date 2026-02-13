Caputo: "Non ero io in Epstein files, verità arriva sempre" L'ex eurodeputato e già assessore regionale dopo il chiarimento arrivato dagli Usa: solo omonimia

L'ex eurodeputato Caputo, già assessore regionale all'agricoltura non era negli Epstein files. La verità arriva sempre” ha rimarcato dopo che dagli Usa è arrivata la smentita: “era un caso di omonimia”. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito in modo pubblico e inequivocabile che il Nicola Caputo presente nei file Epstein non è l'ex eurodeputato italiano, quello richiamato avrebbe almeno dieci anni in più.

“Ho scritto personalmente per chiedere un chiarimento. È arrivato subito. Chiaro. Diretto. E ringrazio l'Ambasciata per il supporto e il sostegno”. Così l'ex eurodeputato, oggi consigliere per l'export del ministro degli Esteri Antonio Tajani Nicola Caputo, dopo che nella notte è arrivata la precisazione su X del deputato repubblicano Thomas Massie che il Nicola Caputo citato nei file del magnate Jeffrey Epstein è solo un omonimo del politico casertano.

“Ho buone ragioni per credere che il Nicola Caputo citato in uno dei documenti non sia lo stesso Nicola Caputo che ha ricoperto la carica di membro del Parlamento europeo per l'Italia. L'anno di nascita censurato dell'uomo nei fascicoli di Epstein indica che ha oltre dieci anni in più dell'ex eurodeputato”.

Nel suo post Caputo si rivolge al mondo dell'informazione e ringrazia chi gli ha dato sostegno in questi giorni: "Chiederò smentite formali a chi ha diffuso notizie prive di riscontro. Agirò in ogni sede per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La reputazione non tollera leggerezze”.