Acerra: finanziato il progetto per il monitoraggio della qualità dell'aria Saranno installate due nuove centraline

La Regione Campania ha approvato il finanziamento di un progetto del Comune di Acerra (Napoli) per l’installazione di due nuove centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria. L’importo stanziato è di 15mila euro.

A renderlo noto è lo stesso ente comunale, che parla di “un risultato concreto che rappresenta un passo in avanti nella tutela della salute pubblica e nel rafforzamento delle attività di controllo ambientale sul territorio”.

Monitoraggio PM10 e inquinanti atmosferici

Il Comune di Acerra aveva partecipato all’Avviso pubblico regionale approvato lo scorso novembre, rivolto ai Comuni interessati dai superamenti dei valori limite di PM10, presentando un progetto poi ammesso al finanziamento.

L’installazione delle nuove centraline consentirà di raccogliere dati aggiornati e pubblici sui livelli di PM10 e sugli altri inquinanti atmosferici, rafforzando il sistema di controllo ambientale e migliorando la trasparenza nei confronti dei cittadini.

Il sindaco: “Ambiente e salute al centro”

“La qualità dell’aria non è una questione astratta – ha dichiarato il sindaco Tito d’Errico – ma riguarda direttamente la salute dei nostri cittadini, dei bambini, degli anziani e delle persone più fragili. Questo finanziamento rappresenta un tassello importante di una strategia più ampia che mette al centro ambiente e salute”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente Milena Tanzillo: “Sappiamo quanto il tema dell’aria sia sensibile per Acerra. Per questo rispondiamo con atti concreti, investimenti e programmazione. Le nuove centraline rafforzeranno il sistema di monitoraggio e consentiranno una gestione ancora più efficace delle politiche ambientali sul territorio. Continueremo a intercettare risorse e a lavorare per garantire maggiore trasparenza e tutela alla nostra comunità”.