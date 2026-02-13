Napoli: nuovi dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni Ecco cosa muoversi in città tra cantieri ed eventi

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le strade indicate di seguito.



Fino all'1/04/2026 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del condominio di via Adolfo Omodeo n°6, è prevista l’installazione di un ponteggio mobile a ridosso della facciata prospiciente via Pigna all’altezza del civico n°144. Al fine di consentire la predisposizione di un percorso pedonale protetto, il ponteggio andrà ad occupare in parte il marciapiede e in parte sulla carreggiata ma senza interruzione del traffico veicolare.



Dal 16 al 28 febbraio 2025 via Aniello Falcone sarà interessata dal ripristino del manto stradale a partire da piazzetta Aniello Falcone sino a largo Madre Teresa di Calcutta.

I lavori saranno eseguiti dalla Società e-Distribuzione Spa a seguito lavori di scavo per la posa di un cavo MT. I lavori procederanno per fasi, con cantiere mobile che interesserà un tratto di semicarreggiata alla volta e successivamente, terminati gli interventi, il cantiere si ribalterà sulla semicarreggiata opposta.

Le lavorazioni si terranno in orario diurno dalle ore 09:00 alle 18:00 con l’istituzione del senso unico alternato per i tratti di volta in volta interessati.



Dal 16 febbraio 2026 al 06 marzo 2026 la Società e-Distribuzione Spa, a seguito degli scavi per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata BT, eseguirà i lavori di ripristino del manto stradale lungo le seguenti strade della Municipalità 8:

tratto di via Edoardo Amaldi compreso tra il civico n° 28 e via Montagna Spaccata;



tratto di via Montagna Spaccata compreso tra via Edoardo Amaldi e via Vicinale Campanile

tratti di via Vicinale Campanile compresi tra via Montagna Spaccata ed il palo di I.P. n°2420202 e tra i civici n°8 e n°47.

I lavori saranno eseguiti con cantiere mobile pari a 50 metri giornalieri, in orario diurno dalle ore 09:30 alle ore 18:00 e a traffico aperto.



Dal 16 febbraio 2026 al 16 marzo 2026, al fine di consentire l’installazione di un ponteggio per la i lavori di restauro della Galleria Principe di Napoli, da parte del Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali del Comune di Napoli, è prevista l’occupazione di un’area in via Enrico Pessina, tra i civici n°57 e n°55, prospiciente l’ingresso della galleria con il conseguente restringimento della carreggiata ma senza interruzione del traffico veicolare.



Dal 16 febbraio 2026 al 31 agosto 2026 nell’ambito dei lavori di completamento della sistemazione di superficie relativi alla Stazione Municipio, tratta Dante/Garibaldi/CDN della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, si rende necessario occupare nella zona d’intersezione Via San Carlo/Via Vittorio Emanuele III/via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga (altezza “Cavalli di Bronzo”) l’area su cui è presente uno stallo riservato, in orario diurno, alla sosta degli autobus turistici della Società City Sightseeing Napoli e, in orario serale a n°4 stalli di sosta a pagamento senza custodia (cosiddette “strisce blu”). Tali stalli saranno sospesi ed è prevista l’istituzione in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga (altezza “Cavalli di Bronzo”), in adiacenza al marciapiede (lato Maschio Angioino) di un’area riservata, in orario diurno, alla sosta di n°1 autobus turistico della Società City Sightseeing Napoli, all’interno dell’area di sosta a pagamento senza custodia (cosiddette “strisce blu”) “a pettine”.



Dal 23/02/2026 al 20/03/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in alcune strade della Municipalità 4 secondo il seguente programma:



dal 23/02/2026 al 06/03/2026 nel tratto di via Cupa del Principe compreso tra via dello Scirocco via della Stadera. I lavori saranno eseguiti lungo il lato destro nel senso di marcia della carreggiata e istituendo il senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere;

dal 09 al 12/03/2026 si procederà dal punto precedente su via della Stadera con l’infilaggio dei cavi, senza interruzione del traffico veicolare;

il 13/03/2026 si continuerà con le operazioni di infilaggio cavi in via Nuova Poggioreale su via della Stadera all’altezza dell’intersezione di via Michele Parise e anche in questo caso senza interruzione del traffico veicolare;

dal 16 al 19/03/2026 saranno ripresi i lavori di scavo lungo il tratto di via Michele Parisi compreso tra via Nuova Poggioreale e via Leopoldo Tarantini a traffico aperto;

il 20/03/2026 i lavori si concluderanno in prossimità del civico n°18 di via Leopoldo Tarantini a traffico aperto.

Tutte le lavorazioni si terranno in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.



Il 24/02/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea MT in via Argine nei pressi del palo I.P. n°160056. I lavori interesseranno il marciapiede e una piccola porzione della corsia destra della carreggiata in direzione via Galileo Ferraris e saranno eseguiti in orario diurno senza interruzione del transito veicolare.



Dal 05 al 06/03/2026 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori di scavo per la posa di un impianto BT interrato e di un armadio stradale all’altezza del civico n°11 di via Giacinto Gigante. Le lavorazioni si terranno su marciapiede e in orario diurno dalle ore 09:00 alle ore 17:00 senza interruzione del traffico veicolare. Per consentire la predisposizione di un percorso pedonale protetto è prevista la sospensione dell’area di carico e scarico merci ivi presente.

Alla fine di ogni giornata lavorativa il cantiere sarà rimosso, lasciando le aree oggetto di intervento completamente sgombre da materiali e/o attrezzature.



Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 22/02/2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 si svolgerà la gara podistica “Napoli City Half Marathon” che, partendo da viale J. F. Kennedy, altezza civico n. 45, si snoderà lungo il seguente percorso: viale Kennedy, piazzale Vincenzo Tecchio, via Giulio Cesare, via Fuorigrotta, Galleria Laziale, piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, piazza Vittoria, via Giorgio Arcoleo, Galleria della Vittoria, via Ammiraglio Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Ponte della Maddalena, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Marchese Campodisola, piazza Giovanni Bovio, Corso Umberto (andata), angolo via Diomede Marvasi (giro di boa), corso Umberto (ritorno), piazza Giovanni Bovio, via Agostino Depretis, piazza Municipio, via Ammiraglio Acton, Galleria della Vittoria, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, viale Anton Dohrn, piazza della Repubblica, viale Gramsci, via Sannazaro, piazza Sannazaro, Galleria Laziale, via Fuorigrotta, via Giulio Cesare, piazzale Vincenzo Tecchio, viale J. F. Kennedy (arrivo).

Per il regolare svolgimento della gara è previsto un particolare dispositivo di traffico come segue:

dalle ore 22:00 del 21/02/2026 alle ore 12:30 del 22/02/2026 il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti in viale Kennedy, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Arturo Labriola e piazzale Vincenzo Tecchio;



dalle ore 05:00 alle ore 12:30 del 22/02/2026 il divieto di transito veicolare in via Alessandro Volta, limitatamente alla carreggiata destinata al traffico ordinario con direzione via Reggia di Portici, con contestuale sospensione della corsia preferenziale centrale riservata ai mezzi pubblici di via Alessandro Volta (in direzione di via Reggia di Portici), che sarà resa percorribile, per il medesimo intervallo orario, al traffico promiscuo pubblico-privato; dalle ore 07:00 alle ore 12:30 del 22/02/2026 la chiusura al traffico delle strade coinvolte dal passaggio degli atleti con relativa sospensione delle strisce blu presenti e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione delle aree dedicate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (taxi), delle fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, dei percorsi di mobilità ciclistica lungo tutto il percorso. Inoltre è prevista la sospensione dell'area di stazionamento degli autobus di linea in piazzale Campi Flegrei e degli stalli di sosta regolamentata a pagamento riservati ai bus turistici lungo via Marina e all’altezza di Porta di Massa.