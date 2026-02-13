Fuksas: "Napoli tra le città più belle al mondo" Il famoso architetto: “Per avere un'idea di città bisogna partire da Napoli"

“Per avere un'idea di città si deve partire da Napoli”. A dirlo Massimiliano Fuksas. L'architetto e designer romano famoso in tutto il mondo, intervistato da Massiliano Ossini per il format Rai'La città ideale' ha scelto il capoluogo partenopeo come esempio di città unica al mondo.

A rendere Napoli così unica secondo Fukas sono proprio i napoletani. “Credo che sia una delle città più belle al mondo”, il commento del designer che ha realizzato la stazione Duomo della metropolitana.

Un intervento rilanciato dalla pagina ufficiale dell'assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

“Ovunque sei a napoli hai un luogo, una piazza, una popolazione sempre diversa. I napoletani si riconoscono, è un piacere incredibile sentirli parlare”, il commento entusista dell'archistar che ha evidenziato come la città partenopea sia “la città stratifica per eccellenza”.