Samp-Napoli 0-2: "Avanti così", la carica di De Laurentiis Corsa Champions sempre più bella: nel trentesimo turno le prime 7 della classifica hanno vinto

Fabian Ruiz dopo una splendida sequenza di passaggi rapidi per il vantaggio, Victor Osimhen e la sua corsa per il raddoppio: finale di 2-0 a Marassi, il Napoli passa a Genova contro la Sampdoria e l'unico brivido scorre lungo il colpo di testa di Morten Thorsby, il gol del norvegese, cancellato dal VAR: è evidente l'irregolarità per staccare con l'appoggio su Kalidou Koulibaly.

Pari cancellato giustamente e il Napoli blinda il successo con l'assist di Dries Mertens. Il belga in campo con Osimhen per il finale di gara: salta la staffetta perché è Piotr Zielinski il sostituito per una volta. Il polacco ha sprecato il vantaggio in avvio di gara, ha probabilmente pagato lo sforzo per raggiungere la sfera. L'uomo più continuo nella gestione tecnica di Rino Gattuso ha bisogno di un po' di ricarica e ora la rosa azzurra offre ampi margini di gestione.

La ripartenza Champions è stata centrata nel turno che vede vincenti tutte le big del campionato. Tra sofferenza e tranquillità, le prime 7 della classifica hanno conquistato i tre punti: riprova del passo da confermare verso il big match di domenica sera, quando il Napoli ospiterà l'Inter al “Maradona”. Il tweet di Aurelio De Laurentiis indica la strada: “Avanti così!”. Ecco la corsa partenopea verso la chiusura del campionato con un tecnico destinato all'addio, ma voglioso di salutare Napoli con la qualificazione alla prossima Champions League.