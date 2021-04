Napoli, "tifo virtuale" nella sfida con l'Inter Dall'altoparlante, per pochi istanti: l'iniziativa social del club per i supporter

Doppia sfida casalinga, l'Inter domenica, la Lazio giovedì: il Napoli vuole un posto Champions e si giocherà tantissimo in poco più di quattro giorni. Il fattore pubblico amico è azzerato dalle porte chiuse causa covid, ma il club azzurro lancia, con il main sponsor, un'iniziativa che permetterà ai supporter una partecipazione, seppur da remoto, in alcune fasi della gara.

Con il social, Tik Tok, in Napoli-Inter sarà anche tifo virtuale. Dall'altoparlante dello stadio “Maradona” alla speranza, quanto prima, di ritrovare i tifosi allo stadio per il prossimo futuro: nel frattempo, la società partenopea lancia la novità per l'Italia verso un doppio big match ravvicinato. La vittoria di Marassi ha lanciato segnali importanti. La rosa azzurra ha superato brillantemente il ko con la Juventus, risulta compatta verso l'obiettivo e Rino Gattuso, da quando ha tutti gli elementi a disposizione, ha prodotto un cammino che potrebbe aprire alla conferma in estate, anche se le parti sembrano molto distanti (sul tecnico calabrese c'è la Fiorentina di Rocco Commisso). Ultime ore di riposo per la squadra, che si ritroverà domani al training center di Castel Volturno. Un po' di relax verso il nuovo mini-ciclo terribile, decisivo, per l'obiettivo minimo posto in avvio di stagione, il ritorno nella massima competizione europea dopo l'addio alla coppa Italia e all'Europa League.