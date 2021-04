Napoli, Ospina salta l'Inter: l'esito degli esami strumentali Il portiere si è infortunato nel corso del match a Genova contro la Sampdoria

Ripresa con forfait. Mandati in archivio due giorni di riposo, dopo il successo a Genova, contro la Sampdoria, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista della supersfida in programma domenica, alle 20,45, al “Maradona”, contro l'Inter, capolista incontrastata della Serie A. La marcia di avvicinamento alla partitissima con i nerazzurri è iniziata con la notizia di una defezione certa. In seguito a un risentimento muscolare, accusato nella gara di domenica scorsa, Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Il portiere non sarà, dunque, a disposizione. Tra i pali toccherà di nuovo a Meret. È l'ennesimo infortunio di una stagione con l'infermeria perennemente affollata per gli azzurri, attesi da 8 finali per cercare di recuperare i 2 punti di ritardo dal quarto posto, attualmente occupato dall'Atalanta, e qualificarsi all'edizione 2021/2022 della Champions League. E a proposito di guai fisici: se li è messi definitivamente ed abbondantemente alle spalle Osimhen, che punta a recuperare, con decisione, il tempo perso per entrare nella storia del club. Adesso, l'attaccante nigeriano sta bene e guiderà l'assalto ai meneghini con la missione personale di trovare continuità realizzativa. Caccia aperta al sesto centro all'ombra del Vesuvio, meglio ancora se dovesse rivelarsi decisivo.