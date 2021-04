Tennis, Giustino ko contro Collarini Il tennista napoletano è stato fermato dall'argentino nel primo turno del Challenger croato.

Non è un periodo positivo per Lorenzo Giustino che non riesce a far decollare la sua stagione. La terra rossa non sta dando al tennista napoletano le gioie e soprattutto i punti sperati. In Croazia è arrivata una cocente sconfitta al primo turno contro l’argentino Andrea Collarini. Il ventinovenne sudamericano si è imposto in due set con un doppio 6-4 mostrando una migliore attitudine in risposta e una maggiore solidità al servizio.

Giustino è un tennista che ha bisogno di giocare tanto per arrivare al massimo della condizione e per ora tutti questi stop nelle fasi iniziali dei tornei non stanno aiutando. Nelle prossime settimane sarà fondamentale ritrovare brillantezza e soprattutto fiducia in vista delle qualificazioni al Roland Garros di Parigi, dove lo scorso anno il napoletano era riuscito ad accedere al secondo turno del tabellone principale.