Napoli, Meret pronto per il doppio big match Distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro per Ospina

Nuovo stop per David Ospina e riecco Alex Meret tra i pali. Risentimento muscolare nel match vinto a Marassi contro la Sampdoria con il portiere colombiano che ha stretto i denti chiudendo da imbattuto la sfida con i blucerchiati. L'intervento sul mancino dell'ex azzurro, Manolo Gabbiadini, il gol subito ma cancellato opportunatamente dal VAR per lo stacco irregolare di Morten Thorsby: così Ospina ha salutato il Ferraris. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'estremo difensore hanno però evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Saranno almeno tre le settimane di stop e Meret torna protagonista per il doppio big match (domenica l'Inter, giovedì la Lazio). Il friulano ha sfiorato l'ingresso in campo a Marassi sui dubbi per le condizioni di Ospina, poi capace di resistere nel secondo tempo con la Samp. Meret è stato prezioso nella vittoria con la Juventus, ma nelle scelte di Rino Gattuso, nell'alternanza già nata dal ciclo precedente, ha spesso vinto il sudamericano. Ora, anche gioco-forza, il calabrese riproporrà Meret tra i pali nel mini-ciclo terribile che forse dirà tutto in chiave Champions, nella corsa al quarto posto, decisivo per la gestione e per i rinnovi. Nel ruolo di esterno, con Hirving Lozano squalificato, nessun dubbio: conferma dal primo minuto per Matteo Politano, che vivrà da ex la notte del “Maradona”.