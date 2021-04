Napoli, Meret contro l'Inter e nel futuro: operazione rilancio Il club azzurro ha stoppato sul nascere il sondaggio di un top club italiano per il portiere

Nelle gerarchie di Gattuso, Ospina è stato costantemente più avanti, ma il Napoli lo ha voluto fortemente e punta, con decisione, al suo rilancio per vederlo come avrebbe già voluto: titolare, patrimonio della società. L'infortunio muscolare occorso, a Genova, al portiere colombiano, permetterà a Meret di tornare a difendere i pali azzurri nella supersfida in programma domenica, alle 20,45, al “Maradona”, contro l'Inter, ma quello relativo all'estremo difensore è un discorso ben più ampio rispetto alla continuità di impiego in questo finale di stagione. Il club ha investito su Meret, vuole che si affermi esprimendo appieno il suo potenziale e diventando tra i più forti in Italia nel suo ruolo. Ecco perché l'allenatore che sarà scelto per dare vita al nuovo corso avrà tra le priorità quella di rivalutare e valorizzare il talento friulano. I 25 milioni più bonus pagati nell’estate 2018 rappresentano un esborso che si intende monetizzare attraverso una crescita del valore del cartellino, che solo giocando potrà realizzarsi. Fortemente Meret, al punto che il sondaggio della Roma è stato stoppato sul nascere facendo virare i giallorossi su Musso dell'Udinese. Intanto, sul fronte campo, tutti negativi dopo l'ultimo giro di tamponi. La preparazione può proseguire tranquillamente. Otto partite per dare l'assalto alla Champions League, poi sarà il momento di ripartire, con una rivoluzione, ma anche da una certezza: il Napoli è nelle mani di Meret.