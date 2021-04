Napoli, una maglia per Diego. Mertens: ecco il rinnovo La dedica dello stilista Burlon. Il club eserciterà la clausola per il prolungamento col bomber

Il Napoli sfiderà l'Inter omaggiando l'Argentina e Maradona. Domani sera, contro i nerazzurri, Insigne e compagni scenderanno in campo con una tenuta da gioco speciale, realizzata dallo stilista Marcelo Burlon. Un’edizione limitata, con la particolarità di un paio di ali stampante sul petto, che è andata a ruba in poche ore dalla messa in vendita. I giocatori di movimento indosseranno maglie color blu e turchese, Meret una tenuta in giallo e azzurro. La dedica di Burlon è, ovviamente, per El Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre, ma perennemente nel cuore del popolo partenopeo, che gli ha intitolato lo stadio in un batter d'occhio. L'intera collezione sarà presentata domani, prima della partita. Intanto, l'unico calciatore nella storia del Napoli ad aver segnato più gol di Maradona, ovvero Mertens, si appresta a celebrare un nuovo matrimonio con il club del presidente De Laurentiis. Sta per essere, infatti, esercitata l'opzione per prolungare l'accordo per altri due anni, come previsto dal contratto stipulato poco meno di un anno fa. Mertens resterà, dunque, all'ombra del Vesuvio almeno sino al 2023. “Ciro” dovrebbe partire dalla panchina per la seconda partita consecutiva, dato lo stato di grazia di Osimhen, ma più del futuro a breve termine conta quello a lungo termine e il Napoli lo ritiene in tal senso centrale nei suoi progetti.