Napoli-Inter, Osimhen titolare nel big match del "Maradona" Il nigeriano appare in netto vantaggio su Mertens. Alle spalle, Politano, Insigne e Zielinski

Tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina dai componenti del gruppo-squadra. Dalla lista dei convocati, la conferma dell'assenza di David Ospina per infortunio, che si aggiunge all'indisponibilità di Hirving Lozano per squalifica. Tutti a disposizione del tecnico, Rino Gattuso, per una squadra chiamata all'impresa contro l'Inter per centrare punti bonus nella corsa Champions.

Al “Maradona” sarà sfida contro la capolista, reduce da undici successi consecutivi in campionato. Antonio Conte punta sul classico 3-5-2 con Matteo Darmian confermato sull'out sinistro e con il ritorno di Achraf Hakimi dal primo minuto sull'altra fascia. C'è il rientro di Niccolò Barella dopo la squalifica per il pacchetto in mediana con Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. In attacco, il duo Lautaro Martinez - Romelu Lukaku.

Il Napoli risponde con Victor Osimhen punta centrale nel consueto 4-2-3-1. Il nigeriano sarà supportato da Matteo Politano, ex della sfida, e da Lorenzo Insigne, con Piotr Zielinski confermato sottopunta. Osimhen vincerà il ballottaggio su Dries Mertens, che nel match d'andata subì l'infortunio che ha complicato la stagione. Mediana con Fabian Ruiz e Diego Demme, ormai vincente su Tiemoue Bakayoko per la maglia da titolare. La difesa vedrà al centro il duo composto da Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas. Alex Meret torna titolare tra i pali per la prima di due supersfide che segneranno il cammino azzurro nell'obiettivo Champions.