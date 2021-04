Napoli, Mertens guida l'assalto alla Lazio Fronte nuovo allenatore, contattato un altro ex Empoli

Mandata in archivio la parentesi Superlega, finita prima di iniziare, la cara, vecchia, Serie A torna a prendersi la scena. Domani toccherà al Napoli scendere in campo. Alle 20,45, al “Maradona”, la cruciale sfida con la Lazio, che gli azzurri, a 2 punti dalla Juventus, precedono di altrettante lunghezze in classifica. A 7 giornate dalla fine del campionato chi si ferma è perduto. Non saranno della partita Ospina, infortunato, e Demme, squalificato. Starà a Meret e Bakayoko sostituirli. Poi, spazio a un ampio turnover. Salvo colpi di scena, Hysaj e Mertens saranno preferiti, dall'inizio, a Mario Rui e Osimhen. Più equilibrato, nel contempo, il ballottaggio tra Politano e Lozano per occupare la corsia destra nella batteria di trequartisti alla spalle dell'unica punta. De Laurentiis ha chiesto a Gattuso e ai calciatori il massimo impegno per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'Europa che conta e che conterà. Non sarà, però, il tecnico a guidare il Napoli nella prossima stagione. In tal senso, sono da registrare nuovi contatti con Spalletti, pronto ad ascoltare la proposta del Napoli per capire se ci siano i margini per ripartire dall'ombra del Vesuvio rinnovando la tradizione di ex allenatori dell'Empoli, nuovi al timone del del Napoli.