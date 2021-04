Tennis, Giustino nei quarti al Challenger di Roma Il napoletano sulla terra rossa ha battuto Horansky e Stakhovsky, domani sfiderà il ceco Kopriva.

E’ un Lorenzo Giustino motivato quello che si è presentato a Roma per giocare il torneo Challenger della capitale. Sulla terra rossa romana il tennista partenopeo ha esordito contro lo slovacco Filip Horansky disputando un match dove l’attenzione ha fatto la differenza. Grande equilibrio in entrambi i set dove a spuntarla è stato Giustino che si è imposto 7-6 7-5.

Negli ottavi di finale, giocati questo pomeriggio, il numero 7 del seeding romano ha superato l’ucraino Stakhovsky con un doppio 6-4. Vittorie che aiutano a trovare continuità dopo un periodo con diversi stop proprio nei turni iniziali. Giustino è un tennista che ha bisogno di giocare tante partite per entrare in condizione e quella di domani contro il ceco Kopriva è un’altra occasione per migliorare la forma e provare ad arrivare fino in fondo nel Challenger romano.