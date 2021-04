Napoli, vietato fermarsi: assalto alla Lazio Un solo ballottaggio per Gattuso, vittoria d'obbligo per restare in corsa Champions

Il Napoli scenderà in campo conoscendo il risultato di Roma – Atalanta, ma a prescindere dal finale che maturerà all'Olimpico, dopo il successo per 3-1 della Juventus sul Parma, gli azzurri hanno un solo obiettivo per restare agganciati al treno Champions: vincere. Vincere per ridurre a 2 le lunghezze dai bianconeri, ora terzi, e restare, nella peggiore delle ipotesi, nell'eventualità di un successo della Dea nella capitale, a 4 punti dagli orobici attestandosi a +9 sui giallorossi. A sette giornate dalla fine del campionato serve, però, conquistare l'intera posta in palio pure per staccare la Lazio, odierna avversaria di turno, mettendosela dietro di 5 punti, scongiurando il rischio del sorpasso. E, allora, la parola passa al campo. Fuori Ospina, infortunato, e Demme, squalificato. L’unico dubbio di formazione riguarda la fascia sinistra, dove è aperto il ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. L'albanese dovrebbe essere preferito per la sua maggior attitudine a difendere: da quelle parti transiterà un certo Lazzarri e Gattuso dovrebbe preferire un marcatore. Mertens guiderà l'assalto ai biancocelesti mentre Lozano è pronto alla staffetta con Politano. Sarà il messicano a partire dal primo minuto. Luci al “Maradona”, per una partita dal sapore di finale; di sfida da dentro o fuori.